इंग्लैंड के इन कप्तानों ने एशियाई टीमों के खिलाफ दर्ज की है सर्वाधिक टेस्ट जीत

सूची में पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं।

उन्होंने एशियाई टीमों के खिलाफ कुल 22 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए 14 में जीत और 5 में हार झेली। 3 मैच ड्रॉ रहे।

उनकी कप्तानी में भारत के खिलाफ मिलीं 4 जीत ऐतिहासिक 2011 की घरेलू सीरीज में आई थीं, जहां इंग्लैंड ने भारतीय टीम का सूपड़ा साफ किया था।

उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 6, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ 2-2 जीत दर्ज की थीं।