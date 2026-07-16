इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों ने 36 साल की उम्र के बाद अपना पहला वनडे अर्धशतक लगाया

क्रिकबज के अनुसार, 38 साल और 254 दिन की उम्र में जेफ्री बॉयकॉट वनडे में अपना पहला अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज इंग्लिश खिलाड़ी बने हुए हैं।

उन्होंने अपना पहला अर्धशतक 1979 के प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया था।

मैच में जीत के लिए मिले 287 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए बॉयकॉट ने 57 रन बनाए थे।

हालांकि, उनकी पूरी टीम 194 रनों पर सिमट गई थी।