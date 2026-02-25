टी-20 विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं शतक

#1 एलेक्स हेल्स (116* रन बनाम श्रीलंका, 2014) इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 2014 में टी-20 विश्व कप के ग्रुप-स्टेज मैच में श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। पूर्व सलामी बल्लेबाज ने चटगांव में 64 गेंदों पर 116* रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे। हेल्स की इस पारी की मदद से इंग्लैंड ने 190 रन के लक्ष्य को 4 गेंद बाकी रहते हासिल किया था। खास बात यह है कि वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के पहले शतकवीर बने थे।

#2 जोस बटलर (101* रन बनाम श्रीलंका, 2021) टी-20 कप 2021 में इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया था। बटलर ने पारी की शुरुआत करते हुए 67 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। यह पारी एक मुश्किल पिच पर आई, जहां इंग्लैंड के शीर्ष-4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। बटलर की तूफानी पारी की मदद से इंग्लैंड ने 20 ओवर में 163/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंकाई पारी 137 रन पर समाप्त हुई थी।

Advertisement

#3 हैरी ब्रूक (100 रन बनाम पाकिस्तान, 2026) जीत के लिए मिले 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शून्य के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट गंवाया था। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए ब्रूक ने अच्छी रन गति से बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से निकाला। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने एक छोर से तेजी से रन बटोरते हुए 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 51 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए।

Advertisement