IPL 2026 में अब तक इन कप्तानों ने किया है निराश
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक कई कप्तानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के रजत पाटीदार और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ईशान किशन ने अपनी-अपनी टीमों के लिए कमाल किया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कप्तान भी हुए हैं, जो खराब फॉर्म में चल रहे हैं और लय में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीजन में खराब प्रदर्शन करने वाले कप्तानों के बारे में जानते हैं।
#1
रुतुराज गायकवाड़ (CSK)
रुतुराज गायकवाड़ ने IPL 2026 में अब तक 5 मैच खेले हैं और 5 पारियों में उन्होंने 12.60 की खराब औसत के साथ उन्होंने 63 रन बनाए। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 105.00 की रही। इस सीजन में उनके स्कोर क्रमशः 6, 28, 7, 15 और 7 रन रहे। उन्होंने अब तक सिर्फ 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। उनकी खराब बल्लेबाजी का असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा है।
#2
रियान पराग (RR)
राजस्थान रॉयल्स (RR) इस साल अपने कप्तान रियान पराग के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनके नेतृत्व में RR ने अपने 5 में से 4 मैच जीते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उनका योगदान भले ही कम रहा हो, लेकिन अपनी कप्तानी से उन्होंने टीम को अच्छे नतीजे दिलाए हैं। IPL 2026 में उन्होंने अब तक 12.25 की औसत से 49 रन बनाए हैं। इस बीच वह 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।
#3
ऋषभ पंत (LSG)
CSK की तरह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) भी अपनी किस्मत बदलने के तरीके ढूंढ रही है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली इस टीम ने अपने 5 में सिर्फ 2 मैच जीते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज पंत शीर्षक्रम में बल्लेबाजी के बावजूद नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने 5 पारियों में 26.00 की औसत और 122.35 की स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है।