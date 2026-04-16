IPL 2026 में अब तक इन कप्तानों ने किया है निराश

#1 रुतुराज गायकवाड़ (CSK) रुतुराज गायकवाड़ ने IPL 2026 में अब तक 5 मैच खेले हैं और 5 पारियों में उन्होंने 12.60 की खराब औसत के साथ उन्होंने 63 रन बनाए। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 105.00 की रही। इस सीजन में उनके स्कोर क्रमशः 6, 28, 7, 15 और 7 रन रहे। उन्होंने अब तक सिर्फ 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। उनकी खराब बल्लेबाजी का असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा है।

#2 रियान पराग (RR) राजस्थान रॉयल्स (RR) इस साल अपने कप्तान रियान पराग के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनके नेतृत्व में RR ने अपने 5 में से 4 मैच जीते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उनका योगदान भले ही कम रहा हो, लेकिन अपनी कप्तानी से उन्होंने टीम को अच्छे नतीजे दिलाए हैं। IPL 2026 में उन्होंने अब तक 12.25 की औसत से 49 रन बनाए हैं। इस बीच वह 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।

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