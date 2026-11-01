रबाडा ने 350 टेस्ट विकेट पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

टेस्ट क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने सबसे कम गेंदों में 350 विकेट पूरे किए

लेखन अंकित पसबोला 10:55 am Nov 01, 202610:55 am

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को तीसरे टेस्ट में 176 रन से हराया और सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। केप टाउन में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने अहम उपलब्धि हासिल की। वह टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के चौथे गेंदबाज बने। उन्होंने सबसे कम गेंदों में विकेटों के इस आंकड़े को छूआ। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।