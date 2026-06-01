IPL के इतिहास में इन गेंदबाजों ने 2-2 पर्पल कैप जीती
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम उपविजेता रही। GT के इस अभियान में कगिसो रबाडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पर्पल कैप जीती। उन्होंने इस सीजन में 29 विकेट लिए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के भुवनेश्वर कुमार ने 28 विकेट लेकर अपना अभियान समाप्त किया। रबाडा अब 2 पर्पल कैप जीतने वाले गेंदबाजों की सूची में शुमार हुए। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
ड्वेन ब्रावो (2013 और 2015)
ड्वेन ब्रावो ने IPL 2013 में 18 मैचों में 15.53 की औसत से 32 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें पर्पल कैप मिली थी। वह पहले ऐसे गेंदबाज बने थे, जिन्होंने एक सीजन में 30 से अधिक विकेट चटकाए थे। इसके बाद IPL 2015 में उन्होंने 17 मैचों में 16.38 की औसत के साथ सर्वाधिक 26 विकेट लिए थे। वह 2 बार पर्पल कैप हासिल करने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने थे।
#2
भुवनेश्वर कुमार (2016 और 2017)
अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर भुवनेश्वर ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से खेलते हुए IPL 2016 और 2017 में पर्पल कैप जीती थी। वह लगातार 2 सीजन में पर्पल कैप जीतने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। IPL 2016 में उन्होंने 21.3 की औसत से 23 विकेट लिए थे। इसके बाद अगले सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 14.19 की औसत से 26 विकेट लिए थे। उनके दमदार प्रदर्शन के दम पर SRH की टीम 2016 में विजेता भी बनी थी।
#3
हर्षल पटेल (2021 और 2024)
हर्षल पटेल ने भी पर्पल कैप को 2 बार जीता, लेकिन RCB (2021) और PBKS (2024) खिताब हासिल नहीं कर पाए थे। उन्होंने 2021 में 15 मैचों में 14.34 की औसत और 8.14 की इकॉनमी रेट के साथ 32 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया। 2024 में 14 पारियों में उन्होंने 19.87 की औसत और 9.73 की इकॉनमी रेट से 24 विकेट लिए थे।
#4
कगिसो रबाडा (2020 और 2026)
इस सूची में शामिल हुए रबाडा ने IPL 2026 में 17 मैचों में 21.58 की औसत और 9.68 की इकॉनमी रेट से कुल 29 विकेट लिए। फाइनल में उन्होंने एक विकेट लिया। उन्होंने IPL 2020 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की तरफ से खेलते हुए पर्पल कैप भी जीती थी। इस तेज गेंदबाज ने 17 मैचों में 18.26 की औसत और 8.34 की इकॉनमी रेट से 30 विकेट लिए थे। उन्होंने दो बार 4-4 विकेट लिए थे।