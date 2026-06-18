महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय मैचों में इन गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट

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झूलन गोस्वामी (355 विकेट)

झूलन के नाम 284 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 355 विकेट हो गए हैं। उन्होंने 12 टेस्ट मैचों में 17.36 की औसत के साथ 44 टेस्ट विकेट लिए। वहीं 204 वनडे में उनके नाम 22.04 की औसत से 255 विकेट दर्ज हैं। वह इस प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 68 मैचों में 56 विकेट लिए थे। उन्होंने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था।