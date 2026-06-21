प्रसिद्ध कृष्णा चेन्नई में वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बन गए हैं

वनडे क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने चेन्नई के मैदान पर झटके हैं 5 विकेट हॉल

लेखन भारत शर्मा 12:59 pm Jun 21, 202612:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। इस मुकाबले में भारत के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली बार 5 विकेट चटकाए। वह चेन्नई के मैदान पर यह कारनामा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। आइए अन्य गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।