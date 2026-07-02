टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाए 

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टिम डेविड (931 गेंद)

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर टिम डेविड ने अपने 100 छक्के पूरे करने के लिए 931 गेंदों का सहारा लिया था। अपने अब तक के करियर में इस आक्रामक बल्लेबाज ने 74 मैचों में 34.97 की औसत और 168.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,679 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 102 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया से पहले सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।