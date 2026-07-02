टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 में अर्धशतक लगाया। हालांकि, ये मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इस बीच उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 100 छक्के पूरे किए। वह भारत की ओर से छक्कों का शतक पूरा करने वाले 5वें बल्लेबाज बने। इस बीच सबसे कम गेंदों में 100 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा (785 गेंद)
अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2024 में की थी। उन्होंने अपने करियर में प्रभावित किया है। इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 48 पारियों की 785 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए। वह अपने करियर में अब तक 33.60 की औसत और 193.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,500 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। उन्होंने अब तक 11 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।
#2
एविन लुईस (789 गेंद)
अभिषेक ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि लुईस ने अपने छक्कों का शतक पूरा करने के लिए 789 गेंदों का सहारा लिया। अब तक इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 67 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 152.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,799 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 125* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं।
#3
फिन एलन (871 गेंद)
न्यूजीलैंड के फिन एलन भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2021 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर करियर की शुरुआत की थी। इस सलामी बल्लेबाज ने 871 गेंदों में अपने 100 छक्के पूरे किए थे। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में एलन अब तक 115 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने 61 पारियों में 28.67 की औसत और 170.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,663 रन बनाए हैं।
#4
टिम डेविड (931 गेंद)
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर टिम डेविड ने अपने 100 छक्के पूरे करने के लिए 931 गेंदों का सहारा लिया था। अपने अब तक के करियर में इस आक्रामक बल्लेबाज ने 74 मैचों में 34.97 की औसत और 168.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,679 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 102 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया से पहले सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।