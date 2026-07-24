टी-20 क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने द हंड्रेड लीग के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए लंदन स्परिट के खिलाफ 16 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने टी-20 क्रिकेट में रनों के मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। अब बटलर इस प्रारूप में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने हैं। इस बीच टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची पर एक नजर डालते हैं।
#1
कीरोन पोलार्ड
कीरोन पोलार्ड ने 2006 में अपने टी-20 करियर का आगाज किया था।
वह 746 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 663 पारियों में 31.76 की औसत और 150 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 14,803 रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने 2 शतक के अलावा 70 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 104 रन का रहा है।
इसी तरह वह 432 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 336 विकेट चटकाने में भी सफल रहे हैं।
#2
जोस बटलर
बटलर अपने टी-20 करियर में अब तक 517 मैच की 497 पारियों में करीब 35 की औसत और 146.74 की स्ट्राइक रेट से 14,572 रन बना चुके हैं।
इसमें 9 शतक और 102 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन का रहा है।
उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 160 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 33.96 की औसत और 148.93के स्ट्राइक रेट से 4,212 रन बनाए हैं।
वह इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
#3
क्रिस गेल
क्रिस गेल ने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2005 में खेला था।
आखिरी बार वह 2022 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 463 मुकाबले खेले थे और इसकी 455 पारियों में 1,056 छक्के लगाए थे। वह टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं।
उनके बल्ले से 36.22 की औसत और 144.75 की स्ट्राइक रेट से 14,562 रन निकले थे। उन्होंने 22 शतक और 88 अर्धशतक भी जड़े थे।
#4
एलेक्स हेल्स
चौथे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज एलेक्स हेल्स हैं।
इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2009 में खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 528 मुकाबले खेले हैं और इसकी 523 पारियों में 40 बार नाबाद रहते हुए 14,449 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत 29.91 और स्ट्राइक रेट 144.51 की रही है।
हेल्स के बल्ले से 7 शतक और 92 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119* रन रहा है।