बटलर ने रनों के मामले में गेल को पीछे छोड़ा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन

लेखन अंकित पसबोला 02:07 pm Jul 24, 202602:07 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने द हंड्रेड लीग के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए लंदन स्परिट के खिलाफ 16 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने टी-20 क्रिकेट में रनों के मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। अब बटलर इस प्रारूप में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने हैं। इस बीच टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची पर एक नजर डालते हैं।