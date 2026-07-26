जिम्बाब्वे की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 2,000+ रन
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मैच में जीत के लिए मिले 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पारी 129 रन पर सिमट गई। इस मैच में जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन बनाए और इस बीच अपने 2,000 रन पूरे किए। इस बीच जिम्बाब्वे से 2,000+ रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
सिकंदर रजा (3,144 रन)
जिम्बाब्वे की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन सिकंदर रजा ने बनाए हैं।
जिम्बाब्वे के वर्तमान कप्तान ने 138 मैचों की 133 पारियों में 25.98 की औसत और 136.87 की स्ट्राइक रेट के साथ 3144 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं।
उनके अलावा जिम्बाब्वे के किसी अन्य बल्लेबाज ने 3000 रन का आंकड़ा नहीं छूआ है।
वह 10 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।
#2
रयान बर्ल (2,060 रन)
रयान बर्ल भी 2,000 से अधिक रन बना चुके हैं।
उन्होंने अब तक 123 मैचों की 114 पारियों में उन्होंने 25.43 की औसत और 123.87 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,060 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं और वह कोई शतक नहीं लगा सके हैं।
इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 67 रन रहा है।
वह 5 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।
#3
ब्रायन बेनेट (2,022 रन)
बेनेट ने 2023 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। वह पिछले कुछ सालों में अपनी टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर सामने आए हैं।
उन्होंने अब तक 63 मैचों की 63 ही पारियों में 35.47 की औसत और 143.71 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,022 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 111 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं।
जानकारी
इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 1,500+ रन
जिम्बाब्वे की ओर से 1,500+ रन बनाने वाले अन्य बल्लेबाजों में हैमिल्टन मास्कादजा और सीन विलियम्स हैं। विलियम्स ने 1,805 रन और मास्कादजा ने 1,662 रन बनाए थे।