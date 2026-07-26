बेनेट ने पूरे किए अपने 2,000 रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

जिम्बाब्वे की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 2,000+ रन

लेखन अंकित पसबोला 12:58 pm Jul 26, 202612:58 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मैच में जीत के लिए मिले 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पारी 129 रन पर सिमट गई। इस मैच में जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन बनाए और इस बीच अपने 2,000 रन पूरे किए। इस बीच जिम्बाब्वे से 2,000+ रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।