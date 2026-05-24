IPL में LSG के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं शतक, जानिए किसने खेली सर्वोच्च पारी

IPL में LSG के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं शतक, जानिए किसने खेली सर्वोच्च पारी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मुकाबले में LSG से मिले 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर (101*) ने शतकीय पारी खेली। वह IPL इतिहास में LSG के खिलाफ शतक जड़ने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बने हैं। आइए अन्य शतकवीर बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
रजत पाटीदार - 112 रन, IPL 2022
IPL इतिहास में LSG के खिलाफ सबसे पहले शतक जड़ने का कारनामा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने किया था। उन्होंने 2022 के एलिमिनेटर मैच में तूफानी पारी खेली और प्लेऑफ में शतक बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे। पाटीदार ने 54 गेंदों में 112* रन बनाकर RCB को 207/4 के स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने पारी में 12 चौके और 7 छक्के जड़े थे। बाद में RCB ने आसानी से लक्ष्य का बचाव कर लिया था।
#2
रुतुराज गायकवाड़ - 108, IPL 2024
सूची में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने IPL 2024 में एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में LSG के खिलाफ शानदार शतकीय पारी (108) खेली थी। CSK का एक समय स्कोर 49/2 हो गया था। उसके बाद गायकवाड़ ने टीम को संकट निकाला। उन्होंने 60 गेंदों में 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाए। इससे CSK ने 210/4 का स्कोर बनाया। हालांकि, LSG ने लक्ष्य हासिल कर लिया।
#3
श्रेयस अय्यर - 101* रन, IPL 2026
सूची में श्रेयस अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। PBKS को लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद उन्होंने सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (69) के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। श्रेयस ने 51 गेंदों में 101* रन बनाए और PBKS को 18 ओवरों में जीत हासिल दिला दी। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 5 छक्के भी लगाए।