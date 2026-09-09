फाइनल में दोहरे शतक लगा चुके हैं किशन और जायसवाल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में इन बल्लेबाजों ने खेली हैं 250+ रन की पारियां

लेखन अंकित पसबोला 09:55 am Sep 09, 202609:55 am

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी के इतिहास में बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक पारियां खेलीं हैं। इसी क्रम में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल मैचों में कुछ खिलाड़ी दोहरा और तिहरा शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं। 2026 में ईस्ट जोन की कप्तानी करते हुए ईशान किशन ने 270 रन की पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। इस बीच टूर्नामेंट के फाइनल में 250+ रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।