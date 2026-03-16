IPL में 5,500+ रन बनाने के बावजूद कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत सके ये बल्लेबाज

#1 रोहित शर्मा (7,046 रन) IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार रोहित शर्मा ऑरेंज कैप नहीं जीत सके हैं। अब तक उन्होंने 272 मैचों में 29.73 की औसत और 132.09 की स्ट्राइक रेट के साथ 7,046 रन बनाए हैं। उन्होंने लीग में अब तक 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 का है। रनों के लिहाज से रोहित के लिए सबसे बेहतर संस्करण 2013 रहा था। तब उन्होंने 38.42 की औसत से 538 रन बनाए थे।

#2 शिखर धवन (6,769 रन) शिखर धवन लीग इतिहास में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे थे। उन्होंने अपने IPL करियर का अंत 222 मैचों के बाद 35.25 की औसत के साथ 6,769 रन के साथ किया था। IPL 2020 में धवन ने शानदार प्रदर्शन किया था। उस संस्करण में धवन ने 17 पारियों में 44.14 की औसत और 144.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 618 रन बनाए थे। तब धवन से ज्यादा रन सिर्फ केएल राहुल (670) ने बनाए थे।

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#3 सुरेश रैना (5,528 रन) चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व दिग्गज सुरेश रैना के नाम IPL में कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। इसके बावजूद वह कभी ऑरेंज कपट नहीं हासिल कर सके। उन्होंने अपने IPL करियर में 205 मुकाबलों की 200 पारियों में 32.52 की औसत और 136.62 की स्ट्राइक रेट से 5,528 रन बनाए थे। इसमें 1 शतक और 39 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने 3 संस्करणों में 500 रन का आंकड़ा (2010, 2013, और 2014) पार किया था।

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