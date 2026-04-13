टी-20 क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने सबसे तेज पूरे किए 14,000 रन, शीर्ष पर यह दिग्गज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। मैच में GT के बल्लेबाज जोस बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (60) खेली। पारी का 39वां रन बनाते ही उनके टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे हो गए। वह टी-20 क्रिकेट में यह मुकाम छूने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं। आइए शीर्ष खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 क्रिस गेल - 423 पारी टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम दर्ज है। उन्होंने 423 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। वह वर्तमान में संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 463 मैच खेले थे, जिसकी 455 पारियों में 36.22 की औसत और 144.75 की स्ट्राइक रेट से 14,562 रन बनाने में सफल रहे। उन्होंने 22 शतक और 88 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 175* का रहा।

#2 डेविड वार्नर - 431 पारी इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 431 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। वह वर्तमान में संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 436 मैच खेले थे, जिसकी 435 पारियों में 36.96 की औसत और 140.61 की स्ट्राइक रेट से 14,121 रन बनाने में सफल रहे। उन्होंने 10 शतक और 116 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135 का रहा।

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#3 जोस बटलर - 468 पारी इस सूची में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज बटलर अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 468वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 497 मैच खेले थे, जिसकी 468 पारियों में 35.05 की औसत और 146.31 की स्ट्राइक रेट से 14,021 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 100 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन का रहा है।

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