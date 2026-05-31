IPL 2026 में इन 5 खिलाड़ियों ने बनाए सबसे ज्यादा रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए जीत के लिए मिले 156 रन के लक्ष्य को RCB ने विराट कोहली के अर्धशतक (75*) की बदौलत हासिल किया। इस सीजन में 3 बल्लेबाजों ने 700 रन का आंकड़ा पार किया। इस बीच 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 वैभव सूर्यवंशी (776 रन) वैभव सूर्यवंशी के लिए यह सीजन शानदार रहा। उन्होंने RR से पारी की शुरुआत करते हुए 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक भी अपने नाम किए। वह एक पारी में शून्य पर आउट हुए। इस सीजन में कई रिकॉर्ड्स स्थापित करने वाले सूर्यवंशी ने अपने IPL करियर में 1,000 रन भी पूरे किए।

#2 शुभमन गिल (732 रन) शुभमन गिल IPL में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने 2026 में भी नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया। GT के कप्तान ने 16 मैचों की 16 पारियों में लगभग 45 की औसत और 163.02 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 732 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन रहा है। इस सीजन में उनके बल्ले से 33 छक्के भी निकले।

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#3 साई सुदर्शन (722 रन) साई सुदर्शन ने IPL 2026 में 17 पारियों में 45 की औसत के साथ 722 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 8 अर्धशतक लगाए। वह लगातार 2 सीजन में 700+ रन बनाने वाले क्रिस गेल के बाद सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 15 मैच खेले थे और इसकी 15 पारियों में 54.21 की औसत और 156.17 की स्ट्राइक रेट से 759 रन अपने नाम किए थे।

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#4 विराट कोहली (675 रन) RCB के दिग्गज बल्लेबाज कोहली ने लगातार चौथे सीजन में 600 से अधिक रन बनाने में सफलता हासिल की। उन्होंने 16 पारियों में 56.25 की औसत और 165.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 675 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए। फाइनल मैच में कोहली ने नाबाद 75 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। इस सीजन में कोहली ने 73 चौके और 25 छक्के लगाए।