IPL 2026: कौन से 5 खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से कर सकते हैं कमाल? जानिए आंकड़े

#1 विराट कोहली RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर कमाल करना चाहेंगे। उन्होंने 2025 में 8 अर्धशतकों की मदद से 657 रन बनाए, जो उनके 600+ रन का 5वां सीजन था। RCB ने पिछले सीजन में खिताब जीता था। कोहली ने अब तक खेले 267 मैचों की 259 पारियों में 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए हैं। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।

#2 संजू सैमसन टी-20 विश्व कप 2026 में संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल मैच में उम्दा पारियां खेली थी। वह अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पिछले सीजन में RR की ओर से सैमसन 9 ही मैचों में खेल सके थे, जिसमें 35.62 की औसत और 140.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 285 रन बनाए थे। वह IPL 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से खेले थे।

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#3 श्रेयस अय्यर PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए IPL 2025 अच्छा रहा था। वह आगामी सीजन में भी पिछले सीजन में उन्होंने 19 पारियों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। इसमें 6 अर्धशतक शामिल थे। उनके नेतृत्व में PBKS की टीम उपविजेता रही थी। अय्यर IPL लीग में 3 अलग-अलग फ्रेंचाइजियों को IPL प्लेऑफ में ले जाने वाले पहले कप्तान बने थे।

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#4 हेनरिक क्लासेन दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह 2026 में SRH के लिए ही खेलते हुए जारी रखेंगे। उन्होंने पिछले सीजन में 13 पारियों में 44.27 की औसत और 172.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 487 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था। अपने IPL करियर में 45 पारियों में 40.00 की औसत के साथ 1,480 रन बनाए थे।