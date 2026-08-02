हार्दिक पांड्या में IPL की ये 3 टीमें दिखा सकती हैं रुचि

IPL 2027 के लिए हार्दिक पांड्या में ये 3 टीमें दिखा सकती है अपनी रुचि

लेखन भारत शर्मा 06:57 pm Aug 02, 202606:57 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस (MI) के साथ भविष्य सबसे चर्चित विषयों में से एक है। पिछले 3 संस्करण में MI के कप्तान के रूप में हार्दिक का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। IPL 2026 में टीम 9वें स्थान पर रही। उसके बाद हार्दिक के टीम छोड़ने की खबरें सामने आईं। हालांकि, वह सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल हैं। आइए IPL 2027 में उनमे रुचि रखने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।