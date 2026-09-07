अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में ये 3 भारतीय खिलाड़ी कर सकते हैं कमाल

15 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में 237.30 की शानदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाने के बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया था।

सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में 2 अर्धशतक लगाकर सीरीज का समापन किया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

बाएं हाथ का यह बल्लेबाज भारतीय पिचों से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में अफगान गेंदबाजों के लिए वह मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।