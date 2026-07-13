भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

भारत की सलामी बल्लेबाज मंधाना ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े।

उन्होंने पहली पारी में 108 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के से 83 रन की पारी खेली थी।

इसके बाद दूसरी पारी में 130 गेंदों में 70 रन बनाए। इसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल रहा।

उनके अब टेस्ट करियर में 5 अर्धशतक हो चुके हैं, जिनमें से 4 इंग्लैंड के खिलाफ ही आए हैं। उन्होंने भारतीय टीम को मजबूती दी।