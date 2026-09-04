भारतीय टीम जापान के खिलाफ खेलेगी मैच (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारतीय टीम जापान के खिलाफ खेलेगी ऐतिहासिक टी-20 मैच, सुजुकी कप नाम से होगा मुकाबला

लेखन अंकित पसबोला 05:08 pm Sep 04, 202605:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम आगामी 22 सितंबर को सानो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ इकलौते टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। पहली बार ये दोनों टीमें अंतरराष्ट्रीय मैच में आमने-सामने होंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार (4 सितंबर) को ये आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। मैच का नाम सुजुकी कप रखा गया है। यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75वें वर्ष के जश्न का हिस्सा होगा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।