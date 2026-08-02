जोफ्रा आर्चर ने टी-20 क्रिकेट में किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

द हंड्रेड: जोफ्रा आर्चर ने टी-20 क्रिकेट में किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 12:33 pm Aug 02, 202612:33 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने लॉर्ड्स में खेले गए रोमांचक 'द हंड्रेड' मुकाबले में सदर्न ब्रेव की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए लंदन स्पिरिट के खिलाफ 9 रन देकर 4 विकेट चटकाए। यह उनके टी-20 करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। उनकी गेंदबाजी की बदौलत लंदन स्पिरिट टीम मात्र 105 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद सदर्न ब्रेव ने लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए आर्चर के आंकड़े जानते हैं।