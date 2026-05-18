चेन्नई में खेला जाएगा बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मैच

स्पोर्टस्टार के मुताबिक, TNCA के अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की है। CA के अधिकारियों की 5 सदस्यीय एक समिति सोमवार (18 मई) को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच में मौजूद रही। यह समिति स्टेडियम का जायजा लेने और वेन्यू को और करीब से देखने आई है। BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी CA अधिकारियों से मिलने के लिए चेन्नई में मौजूद नजर आए।

बयान

CA ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि

CA के एक प्रतिनिधि ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इसको लेकर CA के प्रतिनिधि ने कहा, "हम अभी किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकते। हम भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ साझेदारी में चेन्नई की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है, और हम BCCI में अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"