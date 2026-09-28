विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में अपने करियर का तीसरा सबसे तेज शतक जड़ा है

विराट कोहली की ओर से वनडे क्रिकेट में बनाए गए सबसे तेज शतक

लेखन भारत शर्मा 07:51 pm Sep 28, 202607:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर लक्ष्य का सफल पीछा करने में अपनी बादशाहत दिखाई। इसके दम पर भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। कोहली ने 88 गेंदों में 139* रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने महज 74 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। आइए उनके वनडे में बनाए गए सबसे तेज शतकों पर नजर डालते हैं।