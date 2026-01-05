बांग्लादेश में IPL के प्रसारण पर लगा अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध

प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए लगा प्रतिबंध इंडिया टुडे के मुताबिक, 5 जनवरी को जारी एक आधिकारिक बयान में BCB के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि IPL से जुड़े सभी ब्रॉडकास्ट, प्रमोशन और इवेंट कवरेज को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अगले आदेश तक ऐसा ही रहेगा। बयान में कहा गया है कि यह फैसला जनहित में लिया गया है और इसे संबंधित अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है।

बयान बांग्लादेशी सरकार ने जताई नाराजगी हाल ही में BCCI के निर्देश पर KKR ने मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज कर दिया था। इस फैसले से नाराज होते हुए बांग्लादेशी सरकार ने कहा कि उन्हें प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकार के आदेश में कहा, "BCCI के इस फैसले का कोई तार्किक कारण नहीं है और इस तरह के फैसले ने बांग्लादेश के लोगों को हैरान और गुस्से में ला दिया है।"

कारण BCCI ने मुस्तफिजुर को क्यों किया था रिलीज? बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में कई हिंदू लोगों की हत्याएं हुई थी। ऐसे में भारत में कई लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के IPL में खेलने को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। इन घटनाओं के बीच KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया था। भले ही BCCI ने मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए सीधे तौर पर द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने संकेत दिया कि यह फैसला बड़े घटनाक्रमों से प्रभावित था।

