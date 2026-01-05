बांग्लादेश में IPL के प्रसारण पर लगा अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध
क्या है खबर?
बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के टेलीकास्ट और प्रमोशन पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज किए जाने के विवाद के बाद लिया गया है। बता दें कि बांग्लादेशी टीम पहले ही टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारत का दौरा करने से मना कर चुकी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ये विवाद और बढ़ता जा रहा है।
प्रतिबंध
अनिश्चितकाल के लिए लगा प्रतिबंध
इंडिया टुडे के मुताबिक, 5 जनवरी को जारी एक आधिकारिक बयान में BCB के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि IPL से जुड़े सभी ब्रॉडकास्ट, प्रमोशन और इवेंट कवरेज को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अगले आदेश तक ऐसा ही रहेगा। बयान में कहा गया है कि यह फैसला जनहित में लिया गया है और इसे संबंधित अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है।
बयान
बांग्लादेशी सरकार ने जताई नाराजगी
हाल ही में BCCI के निर्देश पर KKR ने मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज कर दिया था। इस फैसले से नाराज होते हुए बांग्लादेशी सरकार ने कहा कि उन्हें प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकार के आदेश में कहा, "BCCI के इस फैसले का कोई तार्किक कारण नहीं है और इस तरह के फैसले ने बांग्लादेश के लोगों को हैरान और गुस्से में ला दिया है।"
कारण
BCCI ने मुस्तफिजुर को क्यों किया था रिलीज?
बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में कई हिंदू लोगों की हत्याएं हुई थी। ऐसे में भारत में कई लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के IPL में खेलने को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। इन घटनाओं के बीच KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया था। भले ही BCCI ने मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए सीधे तौर पर द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने संकेत दिया कि यह फैसला बड़े घटनाक्रमों से प्रभावित था।
कार्यक्रम
टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेशी टीम
हाल ही में BCB ने स्पष्ट किया था कि उनकी टीम टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारत के दौरे पर नहीं आएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, टी-20 विश्व कप में, बांग्लादेश को ईडन गार्डन (कोलकाता) में वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के साथ-साथ वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में नेपाल के खिलाफ मैच खेलने हैं। यात्रा को लेकर अनिश्चितता के बीच बांग्लादेश ने लिटन दास की कप्तानी में अपनी टीम की घोषणा की है।