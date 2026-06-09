टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी जीतें

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वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी और 272 रन से जीत, 2018

भारत को पिछली सबसे बड़ी जीत 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में मिली थी। भारत ने राजकोट में वेस्टइंडीज को पारी और 272 रनों से बुरी तरह हराया था। पृथ्वी शॉ, कोहली और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाए और मेजबान टीम ने अपनी एकमात्र पारी 649/9 के स्कोर पर घोषित की थी। वेस्टइंडीज की टीम 181 रनों पर सिमट गई और उन्हें फॉलो-ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में भी मेहमान टीम 196 पर ढेर हुई थी।