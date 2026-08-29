BCCI कर रहा औकिब नबी को काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड भेजने की तैयारी

दाएं हाथ के इस मध्यम गति के तेज गेंदबाज नबी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है और उनके आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं।

नबी ने अब तक खेले 43 प्रथम श्रेणी मैचों में मात्र 18.63 की शानदार औसत से 162 विकेट हासिल किए हैं।

उनके नाम 16 बार 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड दर्ज है, जबकि वह 4 मौकों पर मैच में 10 या उससे अधिक विकेट चटका चुके हैं।