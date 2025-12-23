BCCI ने महिला क्रिकेटरों की मैच फीस बढ़ाई, जानिए अब प्रति मैच का कितना मिलेगा पैसा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला घरेलू क्रिकेटरों के लिए पेमेंट स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट में उनकी मैच फीस को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर करने का फैसला किया है। नए पे स्ट्रक्चर के तहत, प्लेइंग इलेवन की हर खिलाड़ी को अब हर घरेलू वनडे और मल्टी-डे मैच के लिए प्रति दिन 50,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें वे खेलेंगी। BCCI की एपेक्स काउंसिल ने सोमवार को इस फैसले को मंजूरी दी।

स्ट्रक्चर BCCI ने की है बढ़ोतरी वनडे में नए पेमेंट स्ट्रक्चर में जो खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे (बेंच पर होंगे) उन्हें भी प्रति मैच 25,000 रुपये की फीस मिलेगी। पहले, प्लेइंग इलेवन में सीनियर महिला खिलाड़ियों को प्रति मैच 20,000 रुपये मिलते थे, जबकि बेंच पर बैठी खिलाड़ियों को 10,000 रुपये मिलते थे। टी-20 मैचों के लिए, प्लेइंग इलेवन के लिए फीस 25,000 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों के लिए 12,500 रुपये निर्धारित की गई है।

जूनियर लेवल जूनियर लेवल पर भी हुई बढ़ोतरी जूनियर क्रिकेट इवेंट्स में, नए पेमेंट स्ट्रक्चर के तहत प्लेइंग इलेवन के लिए हर दिन 25,000 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों के लिए 12,500 रुपये मिलेंगे। यह पिछले पेमेंट स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा है, जिसमें प्लेइंग इलेवन के खिलाड़ियों को हर दिन 10,000 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों को 5,000 रुपये मिलते थे। टी-20 मैचों के लिए उनकी फीस अब प्लेइंग इलेवन के लिए 12,500 रुपये और नॉन-प्लेइंग सदस्यों के लिए 6,250 रुपये होगी।

इजाफा महिला खिलाड़ियों के वेतन में होगी 150 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी वनडे विश्व कप 2025 की सफलता के बाद से भारतीय महिला क्रिकेटरों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि BCCI पेमेंट सिस्टम को बदलने वाला है। प्रस्तावित सिस्टम से घरेलू खिलाड़ियों की सैलरी में 150 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी होगी। BCCI ने अंपायरों की फीस भी बढ़ा दी है। क्रिकबज के मुताबिक, "घरेलू टूर्नामेंट के लीग मैचों में अंपायरिंग करने वाले सभी अंपायरों को उनकी पिछली ग्रुपिंग की परवाह किए बिना, प्रति दिन 40,000 रुपये की फीस दी जाएगी।"

