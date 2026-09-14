BCCI ने ACC को पहले ही दे दी थी चेतावनी, नकवी को थी स्थिति की जानकारी

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, BCCI ने ACC के अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर नकवी पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होते हैं, तो भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी।

यह निर्णय BCCI द्वारा लिया गया था और भारतीय टीम इसका समर्थन करती है।

भारत के मुख्य कोच अमोल मुजुमदार ने कहा, "भारत आधिकारिक तौर पर एशिया कप का चैंपियन है। हमारे लिए ट्रॉफी मिले या न मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।"