टी-20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेशी टीम घोषित, लिटन दास करेंगे कप्तानी 

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम की घोषणा की है। लिटन दास आगामी वैश्विक टूर्नामेंट में बांग्लादेशी टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश ने अब तक हर विश्व कप संस्करण में हिस्सा लिया है, लेकिन कभी भी टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची है। ऐसे में लिटन की कप्तानी में बांग्लादेशी टीम इतिहास बदलने की कोशिश करेगी। आइए बांग्लादेश की टीम पर एक नजर डालते हैं।

मौका परवेज हुसैन इमोन को मिला मौका बांग्लादेशी चयनकर्ताओं ने परवेज हुसैन इमोन पर भरोसा जताया है। उनके नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने की संभावना है। इस 23 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 30 मैचों में 130.25 की स्ट्राइक रेट से 607 रन बनाए हैं। वहीं, खराब फॉर्म की वजह से जाकिर अली टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। इसके साथ-साथ टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम में वापसी नहीं कर पाए।

टीम ऐसी है बांग्लादेशी टीम बांग्लादेश की टीम में तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद को भी जगह मिली है। वह अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान के साथ तेज गेंदबाजी का कार्यभार संभालेंगे। बांग्लादेशी टीम: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, मोहम्मद तौहीद हृदयोय, मोहम्मद शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, मोहम्मद रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद शैफ उद्दीन, और शोरफुल इस्लाम।

Advertisement

कार्यक्रम 7 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट बांग्लादेश अपने टी-20 विश्व कप अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को पहले दिन करेगा। उन्हें वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ ग्रुप-C में रखा गया है। उनका पहला मैच 2 बार की विजेता वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में है। इसके बाद बांग्लादेश 9 फरवरी को उसी जगह पर पहली बार खेलने वाली इटली टीम का सामना करेगा, और फिर 14 फरवरी को कोलकाता में ही इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगा।