PSL में जर्सी का रंग निकलने से लाल हुई गेंद, मार्नश लाबुशेन ने दिया बड़ा बयान

बयान

लाबुशेन ने क्या दिया बयान?

लाबुशेन ने मैच के बाद कहा, "दूसरे ओवर के बाद मैंने अंपायरों से कहा, 'क्या हो रहा है? गेंद लाल है।' यह कपड़ों की वजह से होगा या कुछ ऐसा ही। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा।" उन्होंने कहा, "मैंने ऐसे मौके देखे हैं जब बल्ले पर लगी कोई चीज गेंद पर लगती है, या पैड से टकराती है और उस पर से थोड़ा रंग लग जाता है। मुझे यकीन है कि फ्रेंचाइजी जल्द इस समस्या को सुलझा लेंगी।"