न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, कार्यक्रम की हुई घोषणा

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड (CA) ने आगामी सत्र (2026-27) के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें कंगारू टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहद व्यस्त कार्यक्रम के तहत 4 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें 26 दिसंबर से शुरू होने वाला बॉक्सिंग-डे टेस्ट भी शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज और इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे और टी-20 सीरीज की मेजबानी करनी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कार्यक्रम 9 दिसंबर से खेली जाएगी टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड की टीम 1999 के बाद पहली बार 3 से ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और कीवी टीम के बीच 9 दिसंबर से पर्थ स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद एडिलेड में 17 दिसंबर से दूसरा टेस्ट, मेलबर्न में 26 दिसंबर से तीसरा बॉक्सिंग-डे टेस्ट खेला जाना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा और आखिरी टेस्ट सिडनी (4-8 जनवरी) में खेला जाना है।

कार्यक्रम बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा है ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़: पहला टेस्ट: 13 - 17 अगस्त, मरारा स्टेडियम दूसरा टेस्ट: 22 - 26 अगस्त, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज: 13 नवंबर: पर्थ स्टेडियम, पर्थ 15 नवंबर: एडिलेड ओवल, एडिलेड 18 नवंबर: बेलेरिव ओवल, होबार्ट इंग्लैंड के खिलाफ पुरुषों की टी-20 सीरीज़: 21 नवंबर: मेलबर्न 24 नवंबर: गोल्ड कोस्ट स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट 27 नवंबर: द गाबा, ब्रिस्बेन 29 नवंबर: सिडनी 2 दिसंबर: मनुका ओवल

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