टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, पैट कमिंस और टिम डेविड भी शामिल
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम में पैट कमिंस, टिम डेविड और जोश हेजलवुड को भी चुना गया है। बता दें कि कमिंस, डेविड और हेजलवुड फिलहाल अपनी-अपनी फिटनेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिशेल ओवेन और बेन ड्वार्शियस इस प्रारंभिक टीम में अपनी जगह नहीं बना सके हैं। आइए ऑस्ट्रेलियाई टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
चोटिल खिलाड़ियों को लेकर क्या बोले चयनकर्ता जॉर्ज बेली?
प्रमुख चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, "टी-20 टीम ने हाल ही में लगातार सफलता हासिल की है, जिससे हमें श्रीलंका और भारत में मिलने वाली अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से खिलाड़ियों का संतुलन बनाने में मदद मिली। कमिंस, हेजलवुड और डेविड अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि ये खिलाड़ी विश्व कप के लिए उपलब्ध रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "यह एक शुरुआती टीम है, इसलिए अगर कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो परिवर्तन कर दिए जाएंगे।"
स्पिन
एशियाई परिस्थितियों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुने गए हैं स्पिनर
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने स्पिनर्स से भरी टीम चुनी है, जिसमें एडम जैम्पा स्पिन विभाग की अगुआई करेंगे। उनके साथ मैथ्यू कुह्नमैन, कूपर कोनोली, ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉर्ट जैसे अन्य स्पिन गेंदबाजी के विकल्प शामिल हैं। युवा ऑलराउंडर कोनोली पर भी चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया है। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया की ओर से 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। 22 वर्षीय ये खिलाड़ी इस समय बिग बैश लीग में खेल रहे हैं।
टीम
ऐसी है ऑस्ट्रेलियाई टीम
भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 फरवरी को आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। कंगारू टीम ग्रुप-B में मौजूद है। टी-20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, और एडम जैम्पा।
चोट
चोट के कारण एशेज से बाहर हुए थे कमिंस
कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं और एडिलेड में सिर्फ तीसरे एशेज टेस्ट में खेले थे। इस महीने के आखिर में उनका स्कैन होगा जिससे फाइनल टीम में उनकी उपलब्धता तय होगी। बता दें कि डेविड हाल ही में BBL खेलते हुए हैमस्ट्रिंग से परेशान नजर आए थे। वह BBL के बचे हुए सीजन से बाहर हो गए थे। जबकि हैजलवुड हैमस्ट्रिंग के बाद अकिलीज में दर्द के कारण एशेज से बाहर हो गए थे।