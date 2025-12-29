टी-20 अंतरराष्ट्रीय के इतिहास के 5 सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन 

भूटान क्रिकेट टीम के गेंदबाज सोनम येशे ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने हाल ही में म्यामांर क्रिकेट टीम के विरुद्ध मुकाबले में 8 विकेट चटकाने का कारनामा किया। इसके साथ ही वह एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बने। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 सोनम येशे (8/7 बनाम म्यांमार, 2025) भूटान के गेलेफू में हुए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाज करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 127/9 का स्कोर बनाया था। सोनम ने म्यांमार की पारी का तीसरा और अपने कोटे के पहले ओवर में ही कमाल कर दिया। उन्होंने मेडन ओवर करते हुए 3 विकेट लिए। इसके बाद उन्होंने दूसरे ओवर 1 सफलता हासिल की। इस स्पिनर ने अपने तीसरे और चौथे ओवर में 2-2 विकेट लिए और म्यांमार की पारी सिर्फ 45 पर सिमट गई।

#2 सयाजरुल इद्रुस (7/8 बनाम चीन, 2023) 2023 में टी-20 विश्व कप एशिया B क्वालीफायर के पहले मैच में मलेशिया ने चीन को 8 विकेट से हराया था। मुकाबले में मलेशियाई गेंदबाज सयाजरुल इद्रुस ने इतिहास रचा था। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने 4 ओवर में 2 की इकॉनमी से 8 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे, जिसमें एक ओवर मेडन भी शामिल था। चीन की पारी सिर्फ 23 रन पर सिमट गई थी।

#3 अली दाऊद (7/19 बनाम भूटान, 2025) हाल ही में बहरीन क्रिकेट टीम ने भूटान के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज में हिस्सा लिया था। इस सीरीज के तीसरे मैच में बहरीन ने भूटान को 35 रन से हराया था। बहरीन की जीत में अली दाऊद की अहम भूमिका रही थी। इस तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 7 विकेट लिए थे। जीत के लिए मिले 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भूटान की टीम 125/9 ही बना सकी थी।

#4 हर्ष भारद्वाज (6/3 बनाम मंगोलिया, 2024) सितंबर 2024 में टी-20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर A में सिंगापुर के खिलाफ मंगोलिया की पारी सिर्फ 10 रन के स्कोर पर सिमट गई थी। यह टी-20 क्रिकेट इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे कम टीम स्कोर है। सिंगापुर के लेग स्पिनर हर्षा भारद्वाज ने सिर्फ 3 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। आखिर में सिंगापूर ने 9 विकेट से उस मैच में जीत दर्ज की थी।