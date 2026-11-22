भारत ने 2006 में किंग्स्टन टेस्ट में वेस्टइंडीज को 49 रन से हराया था।

उस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने दोनों पारियों में पहले ही ओवर में विकेट लिए थे। दिलचस्प रूप से उन्होंने दोनों बार क्रिस गेल को शून्य पर आउट किया था।

श्रीसंत ने पहली पारी में 34 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में उन्होंने 38 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए थे।