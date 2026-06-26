टेस्ट क्रिकेट: न्यूजीलैंड के इन कप्तानों ने इंग्लैंड में खेलते हुए लगाए हैं शतक
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बड़ा शतक (151) लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का 17वां शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने डेवोन कॉनवे के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 317 रन जोड़े। वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए, जिन्होंने न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हुए इंग्लैंड की धरती पर शतक लगाए हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
बेवन कॉन्गडन (1973)
बेवन कॉन्गडन इंग्लैंड में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले कप्तान थे। उन्होंने नॉटिंघम टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में 176 रन बनाए थे। इसके बावजूद उनकी टीम को मैच में हार मिली थी। कॉन्गडन ने अगले ही लॉर्ड्स टेस्ट में अपनी पहली पारी में 175 रन बनाए थे। वो मैच ड्रॉ रहा था। इंग्लैंड की धरती पर उन्होंने 12 टेस्ट में 33.00 की औसत से 726 रन बनाए थे।
#2
स्टीफन फ्लेमिंग (2004)
स्टीफन फ्लेमिंग ने 2004 में खेले गए नॉटिंघम टेस्ट में शतक लगाया था। उन्होंने न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 117 रन बनाए थे। उनके शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 384 रन बनाए थे। इसके बावजूद इंग्लैंड ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीता था। इंग्लैंड में खेलते हुए फ्लेमिंग ने 37.88 की औसत से 644 रन बनाए हैं।
#3
टॉम लैथम (2026)
लैथम ने नॉटिघम टेस्ट की पहली पारी में 214 गेंदों का सामना करते हुए 151 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 15 चौके लगाए। अपनी इस पारी के दौरान लैथम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने 1,000 टेस्ट रन भी पूरे किए। इंग्लैंड के खिलाफ लैथम ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियो में 31 से ज्यादा की औसत से 1,000+ रन बनाए हैं।