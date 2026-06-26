टेस्ट क्रिकेट: न्यूजीलैंड के इन कप्तानों ने इंग्लैंड में खेलते हुए लगाए हैं शतक

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टॉम लैथम (2026)

लैथम ने नॉटिघम टेस्ट की पहली पारी में 214 गेंदों का सामना करते हुए 151 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 15 चौके लगाए। अपनी इस पारी के दौरान लैथम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने 1,000 टेस्ट रन भी पूरे किए। इंग्लैंड के खिलाफ लैथम ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियो में 31 से ज्यादा की औसत से 1,000+ रन बनाए हैं।