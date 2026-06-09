टेस्ट क्रिकेट: ये भारतीय गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच

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मानव सुथार (बनाम अफगानिस्तान, 2026)

बाएं हाथ के स्पिनर सुथार ने मैच के दूसरे दिन के दौरान अब्दुल मलिक (16), रहमानुल्लाह गुरबाज (12) और अफसर जजई (3) के विकेट लिए। दूसरे दिन अपनी फिरकी से प्रभाव छोड़ने वाले सुथार ने तीसरे दिन के पहले सत्र में शराफुद्दीन अशरफ (11), रहमत शाह (60) और मोहम्मद सलीम साफी (0) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने 22 ओवर में 33 रन देते हुए ये 6 सफलताएं हासिल की। अफगानिस्तान की दूसरी पारी में उन्होंने एक विकेट लिया।