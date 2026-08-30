इस दशक में 3,000+ रन बना चुके हैं गिल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: इस दशक में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं 2,500+ रन

लेखन अंकित पसबोला 04:00 pm Aug 30, 202604:00 pm

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट में इस समय भारतीय क्रिकेट टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। शुभमन गिल टीम के युवा कप्तान हैं और सीमित अंतराल में अपनी कप्तानी से प्रभावित कर चुके हैं। इस दशक में गिल समेत कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने निरंतरता से रन बनाए हैं और भविष्य के लिए अपने इरादे जाहिर किए हैं। इस बीच इस दशक (2020 से) में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।