टेस्ट क्रिकेट: इस दशक में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं 2,500+ रन
क्या है खबर?
टेस्ट क्रिकेट में इस समय भारतीय क्रिकेट टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। शुभमन गिल टीम के युवा कप्तान हैं और सीमित अंतराल में अपनी कप्तानी से प्रभावित कर चुके हैं। इस दशक में गिल समेत कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने निरंतरता से रन बनाए हैं और भविष्य के लिए अपने इरादे जाहिर किए हैं। इस बीच इस दशक (2020 से) में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
शुभमन गिल (3,043 रन)
इस दशक में भारतीय बल्लेबाजों में सर्वाधिक रन फिलहाल गिल ने बनाए हैं।
भारतीय कप्तान ने 2020 से अब तक 43 टेस्ट मैचों की 77 पारियों में 43.47 की औसत से 3,043 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 11 शतक और 9 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।
वह 5 पारियों में भी शून्य पर आउट हुए हैं। इस बीच पारी में 269 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।
#2
ऋषभ पंत (2,971 रन)
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट टीम के प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने 2020 से अब तक 43.69 की औसत के साथ 2,971 रन बनाए हैं।
इस अंतराल में उन्होंने 6 शतक और 19 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 146 रन रहा है।
वह 2 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए थे।
बता दें कि पंत ने 2018 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी।
#3
यशस्वी जायसवाल (2,612 रन)
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी इस सूची का हिस्सा हैं।
उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी।
इस दशक में उन्होंने अब तक 31 मैचों की 57 पारियों में 47.49 की औसत के साथ 2,612 रन बना लिए हैं।
इस बीच उन्होंने 7 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 214* रन रहा है।
जानकारी
इस दशक में रूट ने बनाए हैं सर्वाधिक रन
इस दशक में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज फिलहाल इंग्लैंड के जो रूट हैं। उन्होंने अब तक 79 टेस्ट में 6,800 से अधिक रन बनाए हैं।