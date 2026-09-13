रूट ने चौथी पारी में अपने 2000 रन पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

टेस्ट क्रिकेट: मैच की चौथी पारी में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन

लेखन अंकित पसबोला 03:00 pm Sep 13, 202603:00 pm

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आम तौर पर मैच में चौथी पारी चौथे या पांचवें दिन के दौरान आती है। ऐसे में टूटी हुई पिच गेंदबाजों के पक्ष में जाती है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुछ बल्लेबाज ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने चौथी पारी में उम्दा प्रदर्शन किया है। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।