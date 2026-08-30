घरेलू टेस्ट में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने रूट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने घर पर बनाए हैं 7,000 से अधिक रन

लेखन अंकित पसबोला 12:19 pm Aug 30, 202612:19 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान जो रूट ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, वह घर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान हासिल की। इस मैच में उन्होंने 4 और 24 रन के स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। इस बीच घरेलू टेस्ट में 7,000+ रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।