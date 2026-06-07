टेस्ट क्रिकेट: अफगानिस्तान के इन तेज गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल

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निजात मसूद (5/79 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2023)

अफगानी तेज गेंदबाज निजात मसूद ने 2023 में बांग्लादेश की पहली पारी में 79 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। यह मसूद का पहला ही टेस्ट था, जिसमें उन्होंने 5 विकेट हॉल लेने कारनामा किया था। उनकी उम्दा गेंदबाजी के बावजूद बांग्लादेशी टीम ने पहली पारी में 382 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अफगान टीम 146 रन पर सिमटी थी। इसके बाद बांग्लादेश ने 425/4 के स्कोर पर पारी घोषित की और आखिर में अफगानिस्तान को हार मिली।