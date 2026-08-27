दिनुशा ने दोनों पारियों में लगाए शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 06:07 pm Aug 27, 202606:07 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने इस घरेलू सीरीज में कुल 3 शतक लगाए। उन्होंने कोलंबो टेस्ट में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए दोनों पारियों में शतक जड़े और मैच को ड्रॉ कराया। इस बीच वह टेस्ट में भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे श्रीलंकाई बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।