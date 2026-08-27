टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने इस घरेलू सीरीज में कुल 3 शतक लगाए। उन्होंने कोलंबो टेस्ट में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए दोनों पारियों में शतक जड़े और मैच को ड्रॉ कराया। इस बीच वह टेस्ट में भारत के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे श्रीलंकाई बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
दलीप मेंडिस (चेन्नई टेस्ट, 1982)
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज दलीप मेंडिस ने 1982 में चेन्नई टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाए थे।
उन्होंने एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय स्पिनरों के सामने डटकर बल्लेबाजी की और पहली पारी में 105 रन बनाए।
क्रिकइंफो के मुताबिक, उन्होंने 123 गेंदों का सामना किया, जिसमें 17 चौके और एक छक्का शामिल रहा।
उन्होंने दूसरी पारी में भी 105 रन अपने नाम किए और मैच को ड्रॉ पर समाप्त किया।
#2
अरविंदा डी सिल्वा (कोलंबो टेस्ट, 1997)
अरविंदा डी सिल्वा ने साल 1997 में कोलंबो टेस्ट में अपनी पहली पारी में 226 गेंदों का सामना करते हुए 146 रन बनाए और श्रीलंका ने 332 रन बनाए थे।
इसके बाद श्रीलंका की दूसरी पारी में उन्होंने 120 रन बनाए और मेजबान टीम ने 415/7 के स्कोर पर पारी घोषित की थी।
सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय टीम ने 375 और 281/5 के स्कोर किए और मैच आखिर में ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#3
सोनल दिनुशा (कोलंबो टेस्ट, 2026)
कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 पर घोषित की। इसके जवाब में दिनुशा के 103 रन की बदौलत श्रीलंका ने 290 रन बनाए।
इसके बाद फॉलो-ऑन खेलते हुए दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों को अपने विकेट के लिए तरसा दिया।
इस 25 वर्षीय बल्लेबाज ने 264 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 133 रन बनाए और श्रीलंका का स्कोर 429/9 कर दिया।
आखिर में दोनों कप्तानों की सहमति से मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।