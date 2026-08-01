टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ श्रीलंका के इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट में कई यादगार मुकाबले हुए हैं, जिनमें श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है। टीम के कई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हुए शानदार सफलता हासिल की है। तेज गेंदबाजों से तुलना करे तो श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान किया है। ऐसे में आइए श्रीलंका के उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।
#1
मुथैया मुरलीधरन (105 विकेट)
पहले स्थान पर श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन हैं। वह 1993 में पहली बार भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे।
मुरलीधरन श्रीलंका के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ इस प्रारूप में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। अन्य कोई गेंदबाज 40 विकेट भी नहीं ले पाया है।
उन्होंने 22 टेस्ट की 32 पारियों में 32.61 की औसत से 105 विकेट लिए थे। उन्होंने 7 बार 5 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/87 का रहा।
#2
अजंथा मेंडिस (34 विकेट)
साल 2008 से 2010 के बीच भारत के खिलाफ 6 टेस्ट मैच खेलने वाले अजंथा मेंडिस इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने 10 पारियों में 29 की औसत से 34 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए।
भारत के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/117 का रहा।
इसके अलावा उन्होंने एक टेस्ट मैच में दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लेने का कारनामा भी किया।
#3
रंगना हेराथ (33 विकेट)
रंगना हेराथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। हेराथ बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे।
उन्होंने 2009 में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह 2017 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 11 मुकाबले खेले और इसकी 18 पारियों में 48.06 की औसत से 33 विकेट लिए।
उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/48 का रहा।
#4
चमिंडा वास (30 विकेट)
श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ साल 1997 में पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2008 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 14 मुकाबले खेले और इसकी 24 पारियों में 30 विकेट लिए। वह कभी भी भारत के खिलाफ 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए।
उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/20 का रहा था। वास ने 44.76 की औसत से गेंदबाजी की थी।