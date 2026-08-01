टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ श्रीलंका के इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

पहले स्थान पर श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन हैं। वह 1993 में पहली बार भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे।

मुरलीधरन श्रीलंका के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ इस प्रारूप में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। अन्य कोई गेंदबाज 40 विकेट भी नहीं ले पाया है।

उन्होंने 22 टेस्ट की 32 पारियों में 32.61 की औसत से 105 विकेट लिए थे। उन्होंने 7 बार 5 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/87 का रहा।