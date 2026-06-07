एकमात्र टेस्ट: मोहम्मद सलीम ने पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, भारत ने घोषित की पारी

करियर

ऐसा रहा है सलीम का प्रथम श्रेणी करियर

सलीम ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 58 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने लगभग 30 की औसत से गेंदबाजी की है। इस खिलाड़ी ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी के नाम 36 पारियों में 24.29 की औसत से 61 विकेट हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/51 का रहा है।