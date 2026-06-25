रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बनाए 2,000 टेस्ट रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: जो रूट ने इन टीमों के खिलाफ बनाए हैं 2,000+ रन

लेखन अंकित पसबोला 04:25 pm Jun 25, 202604:25 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बना चुके हैं। वह खेल के सबसे बड़े प्रारूप में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रूट ने ओवल टेस्ट के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 2,000 रन पूरे किए थे। रूट अब तक 3 देशों के खिलाफ 2,000+ टेस्ट रन बना चुके हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।