भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1990 में ऑकलैंड में खेला गया सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था।

उस मैच में न्यूजीलैंड के 391 रन के जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 482 रन बनाए थे।

तब भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन दोहरा शतक लगाने से चूक गए थे। वह 259 गेंदों में 26 चौकों की मदद से 192 रन बनाकर आउट हुए थे।

मैच की दूसरी पारी में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।