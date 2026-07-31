टेस्ट क्रिकेट: इन कप्तानों के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 1 से अधिक मैच जीते

कोहली की अनुपस्थिति और प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद भारत ने 2020-21 सीरीज जीती थी।

रहाणे की कप्तानी में भारत ने अगले 3 में से 2 टेस्ट जीते और एक ड्रॉ खेला था।

यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत की सिर्फ दूसरी ही सीरीज जीत थी।

दिलचस्प रूप से रहाणे ने कुल 6 टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें 4 में जीत मिली और 2 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे।