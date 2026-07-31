टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र में भारतीय टीम फिलहाल 5वें पायदान पर है। शुभमन गिल की कप्तानी में मेहमान टीम अच्छा प्रदर्शन करके WTC की तालिका में सुधार करना चाहगी। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका की धरती पर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
श्रीलंका में खेलते हुए भी भारतीय टीम का रहा है पलड़ा भारी
भारतीय टीम ने श्रीलंका में अब तक 24 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की है और 7 में शिकस्त का सामना किया है।
इस बीच 8 टेस्ट ड्रॉ रहे थे। भारत ने श्रीलंका को उनके घर पर पिछले 5 टेस्ट में हराया है।
बता दें कि श्रीलंका ने 2015 में भारत के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट जीता था। ऐसे में भारतीय टीम अपने इस वर्चस्व को बरकरार रखना चाहेगी।
सीरीज
दोनों टीमों ने जीती हैं 3-3 सीरीज
श्रीलंका में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 8 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं। इनमें से भारत ने 3 जीती हैं और मेजबान टीम ने भी 3 ही सीरीज अपने नाम की है।
इस बीच 2 टेस्ट सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई थी।
श्रीलंका ने आखिरी बार अपने घर पर खेलते हुए 2008 में भारत को हराया था। वहीं, 2017 में खेले गए पिछले दौरे पर भारतीय टीम ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।
रन
श्रीलंका में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन
श्रीलंका में पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 19 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 67.94 की औसत से 1,155 रन बनाए थे।
वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका में 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 69.20 की औसत से 692 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे।
राहुल द्रविड़ ने उन्होंने इसकी 21 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 662 रन बनाए थे।
विकेट
इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट
श्रीलंका में पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने 6 मुकाबले खेले थे और इसकी 12 पारियों में 21.57 की औसत से 38 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे।
अनिल कुंबले ने यहां 9 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 13 पारियों में 44.63 की औसत से 30 विकेट अपने नाम किए थे।
वहीं, हरभजन सिंह ने 16 पारियों में और इशांत शर्मा ने 17 पारियों में 26-26 विकेट लिए थे।