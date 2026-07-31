टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

श्रीलंका में पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 19 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 67.94 की औसत से 1,155 रन बनाए थे।

वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका में 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 69.20 की औसत से 692 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे।

राहुल द्रविड़ ने उन्होंने इसकी 21 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 662 रन बनाए थे।