टेस्ट क्रिकेट: जो रूट का एजबेस्टन में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

रूट को एजबेस्टन में बल्लेबाजी करने में मजा आता है और वह यहां सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

क्रिकइंफो के अनुसार, रूट ने यहां 10 मैचों की 18 पारियों में 63.20 की औसत से 948 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल हैं।

यहां पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले एग टेस्ट में कुल 65 रन (3 और 62) बनाए हैं। ऐसे में वह अब इस मैदान पर 1,000 रन पूरे करने का प्रयास करेंगे।