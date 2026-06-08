एटकिंसन ने चौथी बार लॉर्ड्स में 5 विकेट हॉल लिए (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: लॉर्ड्स के मैदान पर सर्वाधिक बार 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज

लेखन अंकित पसबोला 01:30 pm Jun 08, 202601:30 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 115 रन से हराया। इस मैच में जीत के लिए मिले 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम की दूसरी पारी 138 रन पर सिमट गई। मैच की चौथी और न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान गस एटकिंसन ने 5 विकेट हॉल लिया। इस बीच लॉर्ड्स के मैदान पर सर्वाधिक बार 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।